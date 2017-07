8,1 Prozent mehr Passagiere auf Palmas Airport im Juni

Die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen Mallorca ist im Juni um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Registriert wurden insgesamt 3,6 Millionen Fluggäste, wie es in einer Pressemitteilung der Flughafenverwaltung Aena heißt.

Zugelegt hat insbesondere die Zahl der Passagiere auf innerspanischen Verbindungen (590.000, plus 9,5 Prozent), in absoluten Zahlen stieg aber auch die Zahl der Passagiere auf internationalen Verbindungen (3,04 Millionen, plus 7,9 Prozent).

Die meisten Fluggäste kamen auch im Juni aus Deutschland, die Zahl stieg um 8,8 Prozent auf 1,29 Millionen. Dahinter folgen die Briten (841.000, plus 4,5 Prozent). Die Zahl der Flüge stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,5 Prozent auf 25.306.

In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden insgesamt 11,37 Millionen Passagiere registriert, 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. /ff