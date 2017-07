Umweltschützer kritisieren Massen-Ausritte durch geschützte Dünen auf

Ausritt am Strand Sa Canova.

Umweltschützer auf Mallorca haben die balearische Landesregierung dazu aufgefordert Pferde-Exkursionen über den Strand Sa Canova an der Nordküste der Insel zu unterbinden. An dem zwischen Son Serra de Marina und s'Estanyol gelegenen Küstenstreifen würden wiederholt große Gruppen durch die Dünen reiten, so die Vertreter des Vogelschutzverbands Gob.

Nach Beobachtungen der Umweltschützer sei am Montag (10.7.) eine Karawane von 39 Pferden mit ihren Reitern durch das Dünengebiet gezogen. Gob-Vertreter erinnerten daran, dass es sich um ein geschütztes Gebiet handele, in dem Ausritte untersagt seien. Die Behörden seien dazu angehalten, die Einhaltung der Gesetze auch zu kontrollieren, so der Umweltschutzverband. /tg