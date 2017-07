Wie viel Lärm machen die großen Pötte in Palmas Hafen?

Wie viel Lärm entsteht am Hafen von Palma de Mallorca? Dieser Frage will jetzt die balearische Hafenbehörde nachgehen. Gemeinsam mit Forschern der Balearen-Universität haben die Verantwortlichen am Mittwoch (12.7.) ein Netz aus Sensoren an Palmas "Port" angebracht. Sie sollen ein Jahr lang den Geräuschpegel aufnehmen.

"SmartSens" nennen sich die Apparate. In Palma sind gleich acht Geräte im Einsatz, die an verschiedenen Stellen des weitläufigen Geländes die Lautstärke messen. Die Werte sollen im Anschluss auch in Bezug auf die negativen Auswirkungen für die Umwelt analysiert werden.

Gerade die steigende Anzahl der Kreuzfahrtschiffe, die in Palmas Hafen einlaufen, könnte die Werte stark beeinflussen. "Wir wollen wissen, wie laut es ist, um dann entsprechend handeln zu können", so der Chef der Hafenbehörde, Joan Gual de Torrella.

40.000 Euro kosten die Sensoren. Die Intention der Hafenbehörde ist es, ein ähnliches System auch in Alcúdia sowie Maó (Menorca) und an Ibizas Hafen aufzubauen. /somo