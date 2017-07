83-Jähriger stirbt beim Baden an der Playa de Palma

Ein Badegast an der Playa de Palma ist am Donnerstag (13.7.) zu Tode gekommen. Der 83-Jährige brach beim Verlassen des Wassers zusammen und konnte nicht mehr reanimiert werden, wie der Rettungsdienst Setmil per Twitter mitteilte.

Zu dem Badeunfall kam es auf Höhe von Balneario 15, wo der Spanier zusammen mit seiner Frau badete. Die Rettungsschwimmer sowie die eintreffenden Rettungssanitäter versuchten rund eine halbe Stunde, den Mann wiederzuleben, allerdings ohne Erfolg. /ff