Fliegende Händler machen sich am Naturstrand Es Trenc breit

Am Es-Trenc-Strand im Süden von Mallorca fehlt es den Badegästen an Möglichkeiten, legal Snacks am Strand zu erwerben. Fliegende Händler nutzen das aus Foto: T.O.

Die Abwesenheit der Kioske am Traumstrand Es Trenc im Süden von Mallorca macht sich bemerkbar: Immer mehr fliegende Händler sind am Strand unterwegs und verkaufen ohne Genehmigung Snacks und Getränke an die Badegäste. Ganz zum Ärger der Gastronomen im nahegelegenen Örtchen Ses Covetes.

"Es sind deutlich mehr geworden", so ein Mitarbeiter des Restaurants Noray im Gespräch mit MZ. "Sie verkaufen Früchte, kalte Getränke in Dosen und bieten Massagen an", berichtet er. Trotz seines Unmuts räumt er ein: "Schuld sind genauso auch die Menschen, die diese Angebote in Anspruch nehmen. Ohne ihre Nachfrage gäbe es auch das Angebot nicht."

Dass die illegalen Verkäufer in diesem Sommer vermehrt Es Trenc ansteuern, war vorhersehbar. Denn im Mai wurden die sechs Strandkioske aus Umweltschutzgründen abgerissen. Sie waren es, die die Strandgänger zuvor mit Snacks versorgten. Wann die angekündigten neuen "Chiringuitos" installiert werden, ist noch unklar. Diese Saison wird es jedoch aus bürokratischen Gründen nicht mehr dazu kommen.

"Das ist ein Problem", so Pau Bonet, Vorsitzender der Hoteliervereinigung von Colònia de Sant Jordi. "Tausende Urlauber kommen hierhin und können ihre Bedürfnisse am Strand nicht voll und ganz befriedigen", kritisiert er. /somo