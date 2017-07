Ruhestörung durch Urlauber: Felanitx verhängt Bußgelder in Cala Ferrera und Portocolom

Auch an der Südostküste von Mallorca soll jetzt Ruhe einkehren. Das erreichen will zumindest der Bürgermeister der Gemeinde Felanitx, Joan Xamena (Bloc), der bei der Ratssitzung eine Lärmschutzverordnung und schärfere Kontrollen ankündigte. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (13.7.) berichtet, verhängte der Ort in den vergangenen Wochen bereits zwei exemplarische Bußgelder wegen Ruhestörung: gegen ein bekanntes Hotel an der Badebucht Cala Ferrera sowie gegen eine Bar im Küstenort Portocolom.

Nachbarn hatten sich beim Rathaus wiederholt wegen Lärmbelästigung durch Urlauber beschwert. Wie schon in anderen Gemeinden, soll eine städtische Verordnung mit genauen Dezibel-Grenzen künftig für Klarheit sorgen. Mit strengen Kontrollen wolle der Bürgermeister zudem Sorge tragen, dass die Norm auch eingehalten werde. /tg