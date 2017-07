Polizei findet verkohlte Leiche eines 92-Jährigen bei Manacor auf Mallorca

Die Leiche eines an Verbrennungen gestorbenen 92-jährigen Mannes haben die Rettungskräfte auf Mallorca am Donnerstagabend (13.7.) in Son Macià bei Manacor entdeckt. Als Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen, war das Feuer schon fast erloschen, der Körper des im Rollstuhl sitzenden Mannes jedoch stark verkohlt. Ein Beistelltisch war ebenfalls verbrannt, während der Rest der Wohnung, in der sich der Verunglückte anscheinend alleine aufgehalten hatte, großteils unversehrt geblieben war.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Pfeife rauchende Mann das Feuer selbst ausgelöst haben, während er sich Abkühlung durch Einreiben mit Alkohol verschaffen wollte. Eine verkohlte Schale, die möglicherweise Alkohol enthalten hatte, fand die Polizei ebenfalls bei der Leiche. Die Guardia Civil versiegelte das Haus, während die Untersuchungen fortgesetzt werden. /tg