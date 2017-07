Neue Maschine scheitert beim Reinigen der Sóller-Strände

Die Strände will dieser Reinigungspflug nicht recht beackern.

Die Strände will dieser Reinigungspflug nicht recht beackern. Foto: Joan Mora

Das Rathaus in Sóller wird dem Unrat an den Stränden einfach nicht Herr. Selbst eine eigens für den Zweck angeschaffte Maschine scheiterte an der Aufgabe, die beiden Sandstrände von den bei den Mallorca-Unwettern im Winter angespülten Schilfrohren und Steinen zu reinigen, wie der zuständige Ratsherr, Andreu Castanyer, nun einräumen musste. Man suche derzeit nach einem neuen Apparat.

Castanyer zufolge sei die aktuell genutzte Maschine eigentlich für die Reinigung von Ackerböden geschaffen und entpuppte sich für die Aufgabe am Strand als ungeeignet. Nun suche man nach einem Gerät, das über ein Schüttelsieb verfüge und die Reinigungsarbeiten bewältigen könne. Die Schilfrohre sorgen unterdessen täglich für Beschwerden von Seiten der Hoteliers und Strandbesucher. /tg