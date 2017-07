Sex auf Kinderspielplatz: Polizei nimmt Pärchen in Palma fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat ein Pärchen festgenommen, das am Mittwoch (19.7.) Sex am hellichten Tag auf einem Kinderspielplatz in Palma de Mallorca hatte. Die beiden wurden nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zu dem Vorfall kam es gegen Mittag im Viertel Son Espanyolet in Gegenwart von rund 20 Kindern. Mehrere Zeugen verständigten die Polizei, die umgehend auf dem Motorrad anrückte. Das Pärchen versteckte sich zunächst in den Büschen, um weiter Sex zu haben. Hier wurden der 22-Jährige und die 32-Jährige schließlich festgenommen. Bei dem Pärchen soll es sich um Obdachlose gehandelt haben. /ff