Die "Truxton" der US-Navy liegt im Hafen von Palma

In der US Navy gab es schon mehrere Schiffe, die nach dem Kriegshelden Truxton benannt wurden. Foto: Manuel R. Aguilera

Der Zerstörer "USS Truxtun" der US-amerikanischen Marine ist am Mittwoch (19.7.) im Hafen von Palma de Mallorca eingetroffen. Es handelt sich um ein Schiff der Burke-Klasse der US-Navy, von der in der Bucht von Palma häufiger schon Schiffe zu sehen waren.

Die "USS Truxton" ist fast 155 Meter lang und kommt bei 9.200 Bruttoregistertonnen auf eine Höchstgeschwindigkeit von über 30 Knoten. Sie ist mit dem elektronischen Warn- und Feuerleitsystem Aegis (Aegis Combat System) ausgestattet und in der Lage, Tomahawk-Raketen abzufeuern. Zwei Hubschrauber können an Bord landen. Erbaut wurde die "USS Truxton im Jahr 2009. An Bord verrichten rund 300 Soldaten der Navy ihren Kriegsdienst. /tg