29-jähriger Fußgänger bei Unfall in Cala d´Or auf Mallorca schwer verletzt

Ein 29-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Freitag (21.7.) in Cala d'Or auf Mallorca bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der junge Mann befand sich auf dem Weg, der von der Bucht Cala Egos in den Ort Cala d'Or führt und wurde dabei aus bislang unbekannter Ursache von einem Auto erfasst.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.35 Uhr morgens. Der Mann wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert. /tg