Mädchen beinahe in einem Hotelpool in Can Pastilla ertrunken

Ein Mädchen hat am Samstag (22.7.) das Bad in einem Hotelpool auf Mallorca beinahe mit dem Leben bezahlt. Die siebenjährige Deutsche wurde gegen 12.10 Uhr bewusstlos im Schwimmbecken des Hotels in der calle Pollacra in Can Pastilla aufgefunden. Eine Sanitäterin konnte sie retten.

Das Mädchen verbrachte den Urlaub mit den Großeltern. Warum sie das Bewusstsein verlor, ist derzeit noch unklar. Die Sanitäterin konnte das Kind erfolgreich durch eine Herz-Rhythmus-Massage wiederbeleben. In der Folge wurde sie in das Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. /rp