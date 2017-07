Notärzte behandeln acht Kinder mit Alkoholvergiftung in Establiments

Nicht nur die Urlauber auf Mallorca sondern auch die Einheimischen der Insel machen wegen ihrer Trunkenheit im Sommer immer häufiger Schlagzeilen. Nach einem Konzert im Ortsteil Establiments in Palma de Mallorca sind in der Nacht auf Sonntag (23.7.) acht Teenager wegen Alkoholvergiftungen behandelt worden. Fünf der zwischen zwölf und 14 Jahre alten Jugendlichen mussten dafür ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert werden. Die übrigen drei Alkohol-Geschädigten wurden an Ort und Stelle ärztlich betreut.

Bei den Fiestas zu Ehren des Schutzpatrons Sant Jaume hatten die teilweise extrem jungen Konzertbesucher anscheinend auch nach Ende der Veranstaltung noch weiter gefeiert. In den frühen Morgenstunden riefen Anwesende den Rettungsdienst, um eine "massive Alkoholvergiftung" zu melden. /tg