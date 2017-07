Randale im Aufzug: Polizei ermittelt gegen deutsche Urlauber

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat gegen eine Gruppe deutscher Urlauber auf Mallorca Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung eingeleitet. Die jungen Leute sollen betrunken derart in einem Aufzug eines Hotels an der Playa de Palma gesprungen sein, dass dieser kaputt ging. Die Schäden werden nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Zu der Aktion kam es am Montag (24.7.) in einem Hotel in der Straße Missió de Santa Bàrbara. Nachdem der Aufzug seinen Geist aufgab, mussten die jungen Urlauber aus ihm befreit werden. Nun soll eine Auswertung der Sicherheitskameras ergeben, wer alles an der Randale beteiligt war. /ff