Die Wolken auf Mallorca verziehen sich wieder

Das windige, wolkige, aber dennoch warme Wetter vom Dienstag (25.7.) bleibt Mallorca mit einer Regenwahrscheinlichkeit von über 50 Prozent bis Mittwochvormittag erhalten. Dann verziehen sich die Wolken wieder, und die Temperaturen steigen nach 28 Grad erneut auf 30 Grad. Am Nachmittag besteht laut dem Wetterdienst Aemet kein Regenrisiko mehr.

In den folgenden Tagen bleibt es sonnig, eine neue Hitzewelle rollt Richtung Mallorca. Werden am Donnerstag noch 30 Grad erreicht, so sollen es am Freitag schon 34 Grad sein. Und am Wochenende können bis zu 37 Grad drin sein.

Das Meerwasser hat sich bereits derart aufgeheizt, dass es fast badewannenwarm ist. In der Bucht von Palma de Mallorca beträgt die Temperatur bereits 27 Grad. /it