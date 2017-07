Neue Aldi-Filiale in Campos eröffnet im August

Der deutsche Lebensmitteldiscounter Aldi eröffnet am 11. August seine neue Filiale in Campos im Südosten von Mallorca. In der inzwischen achten Filiale auf der Insel werde man 18 Arbeitsplätze schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (27.7.).

Die 1.200 Quadratmeter große Niederlassung entsteht im Cami? Vell de Ciutat, an der Durchfahrtsstraße in Richtung Es Trenc, Santanyí und Colònia de Sant Jordi. Wie die Filiale des ebenfalls in Campos ansässigen Discounters Lidl solll auch das Aldi-Geschäft am Sonntag geöffnet sein. Das Sortiment umfasse 1.500 Artikel, darunter auch 200 Öko-Produkte, heißt es. Für den Eröffnungstag ist eine kostenlose Verkostung geplant.

Aldi hatte im Mai 2015 die ersten Niederlassungen auf Mallorca eröffnet. Die ersten sechs Läden entstanden in Palmanova, Magaluf, Inca, Marratxí und Palma, im vergangenen Jahr kam dann eine Filiale in Manacor hinzu. Spanienweit verfügt Aldi nach eigenen Angaben über inzwischen 260 Niederlassungen.



Hintergrund: Die Discounter auf Mallorca schenken sich nichts

Mitbewerber Lidl betreibt inzwischen 17 Filialen auf Mallorca, wobei die Niederlassung in Coll d'en Rabassa derzeit von Grund auf saniert wird. /ff