Es wird richtig heiß auf Mallorca

Ein Hauch von Seychellen: Der Strand von Can Pastilla am Donnerstagvormittag (27.7.). Foto: MZ-Webcam

Nach Schauern und dichten Wolken am Mittwoch (26.7.) setzt sich auf Mallorca wieder das gewohnte Sommerwetter durch. Bereits am Donnerstag wird wieder die 30-Grad-Marke geknackt, kaum ein Wölkchen zierte den Himmel. Nachts war es mit 19 Grad angenehm, was sich in den nächsten Tagen ändern wird.

Bereits am Freitag geht es auf schweißtreibende 35 Grad hoch, in den Tagen danach werden noch höhere Werte erreicht. Nachts muss man bei 22 Grad versuchen, gut zu schlafen. Und immer bleibt der Himmel wolkenfrei. Der Wind weht die ganze Zeit über eher schwach und frischt kurzzeitig an den Küsten böig auf.

Das Meer hat sich bereits derart aufgeheizt, dass es fast badewannenwarm ist. In der Bucht von Palma de Mallorca beträgt die Temperatur bereits 27 Grad. /it