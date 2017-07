Palmas Traditionsbar Cristal bleibt vorerst geöffnet

Die Bar Cristal an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca bleibt erstmal weiter offen. Das sagte Tolo Ramis, der Betreiber des bekannten Lokals, am Freitag (28.7.) auf Nachfrage. "Ich habe noch keinen genauen Termin für den Auszug bekommen", sagte der 55-Jährige. Medienberichten zufolge hätte die Bar Ende Juli schließen sollen.

Die Betreiber, deren Familie das Lokal seit 1955 leitet, können die neuen Mietpreise von 25.000 Euro im Monat nicht bezahlen. Ersetzt wird das Ecklokal Gerüchten zufolge durch einen Telefonanbieter oder durch ein Kinderbekleidungsgeschäft.

Derweil hat nebenan McDonald's am Mittwoch (26.7.) eine neue Filiale eröffnet. Es ist der 17. Laden des US-amerikanischen Franchise-Unternehmens auf der Insel. Das neue Geschäft liegt direkt neben dem Laden von Burger King in Haus mit der Nummer 3. Früher gab es hier die Cervecería la Sureña. /rp/pss