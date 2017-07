Emaya-Chefin: Touristen sind schuld an Müllflut in Palma

Die öffentliche Reinigungsfirma von Palma de Mallorca, Emaya, sieht in der zunehmenden Zahl von Touristen den Grund für die ins Auge stechende Vermüllung der Stadt. Im Juni habe die Müllmenge 12 Prozent höher gelegen als im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres, teilte Neus Truyol, Chefin des Unternehmens, am Freitag (28.7.) mit. Seien es 2016 18.628 Tonnen gewesen, so seien dieses Jahr 20.861 Tonnen registriert worden. Das alles passe in neun Schwimmbecken mit 50-Meter-Bahnen.

"So stark wie dieses Jahr wuchs die Müllmenge noch nie", sagte Truyol. Sie verwies darauf, dass in besonders stark von Touristen aufgesuchten Vierteln wie Playa de Palma der Müll zweimal am Tag eingesammelt werde. Im Übrigen habe man in der laufenden Hochsaison die Personalstärke bei Emaya um 150 Mitarbeiter aufgestockt.

Nachbarschaftsvereinigungen beschweren sich schon seit Wochen über die Müllflut auch in Vierteln, wohin es kaum Urlauber hinzieht. Zunehmend wird auch Sperrmüll neben Container gestellt. /it