Hitzewelle auf Mallorca: Es gilt Warnstufe Gelb

Aktuelle Graphik des Wetterdienstes Aemet zur Lage an der Hitzefront.

Aktuelle Graphik des Wetterdienstes Aemet zur Lage an der Hitzefront. Graphik: Aemet

Wegen großer Hitze gilt auf Mallorca vom Südosten und Nordwesten abgesehen überall die Warnstufe Gelb. Am Samstag (29.7.) wurden bei strahlendem Sonnenschein 37 Grad erreicht, am Sonntag soll es ähnlich heiß werden. Am Montag gilt sogar Warnstufe Orange, weil dann 38 bis 39 Grad erreicht werden können. Nachts gehen die Werte auf 21 bis 22 Grad herunter. Die Sonne scheint die ganze Zeit über bei schwachem Wind von einem strahlend blauen Himmel.

Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen

Das Meer hat sich bereits derart aufgeheizt, dass es fast badewannenwarm ist. In der Bucht von Palma de Mallorca beträgt die Temperatur bereits 27 Grad.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus /it