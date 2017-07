Warnstufe Orange im Innern von Mallorca

Auf Mallorca ist es am Sonntag (30.7.) noch heißer als ursprünglich vorausgesagt gewesen. Im Inselinnern wurden Werte um 39 Grad erreicht, weswegen der Wetterdienst Aemet die Warnstufe Orange ausgerufen hat. An der Südwest- und Nord- bzw. Nordostküste gilt die Warnstufe Gelb. In Inca und Sa Pobla ging es etwa bei strahlend blauem Himmel auf 39 Grad hoch, in Palma dagegen "nur" auf 36 Grad.

Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen

Mit diesen extrem hohen Temperaturen geht es bis mindestens Dienstag (1.8.) weiter. Danach sollen die Maximalwerte bei 34 Grad liegen.

Das Meer hat sich bereits derart aufgeheizt, dass es fast badewannenwarm ist. In der Bucht von Palma de Mallorca beträgt die Temperatur bereits 27 Grad.

