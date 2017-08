Hitze ohne Ende: Wird es ein Rekord-Sommer auf Mallorca?

Mallorca erlebt einen der heißesten Hochsommer der vergangenen Jahre. Am Sonntag (30.7.) näherte sich die Insel mit Temperaturen um die 40,5 Grad jenen Rekordwerten des Jahres 1983 an, das laut den Messungen des Wetteramts den bisher heißesten Sommer der Geschichte brachte.

Die 40,5 Grad vom Sonntag wurden in Sa Pobla gemessen. Aber auch in anderen Orten der Insel steigt das Thermometer diese Tage auf ungewöhnlich hohe Werte. Am Montag (31.7.) zeigte die Quecksilbersäule 38 Grad an der Balearen-Universität (Palma), 38,5 Grad in Binissalem und Llucmajor. Am Sonntag lagen die Werte hier sogar noch ein paar Zehntelgrad höher.

Auch die übrigen Messstationen Mallorcas zeigen ein ähnliches Bild: 38,2 Grad in Sineu, 37,8 Grad in Santa Maria. In der Innenstadt von Palma waren die Temperaturen am Montag (um die 34 Grad) aushaltbarer als am Vortag. Dennoch zeigten die Thermometer deutlich höhere Werte an, als die offiziell vom Wetteramt verbreiteten. Da die Thermometer oft in sonnigen Straßenzügen stehen, nähern sich die Temperaturen dort viel häufiger der 40 Grad-Grenze.

Achtung: Für die Insel gilt weiterhin eine Wetterwarnung wegen der großen Hitze. Die Warnstufe Orange gilt noch bis einschließlich Dienstag (1.8.), mit Höchsttemperaturen um die 38 Grad. Für Mittwoch gilt vorläufig die etwas niedrigere Warnstufe Gelb, obwohl auch hier die prognostizierten Höchstwerte die 38 Grad erreichen sollen. Am Donnerstag sinken die Werte leicht, die Temperaturen können tagsüber dennoch bis auf 36 Grad steigen.

