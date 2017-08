Hitzewelle: Mallorca brütet weiter dicht an der Schmerzgrenze von 40 Grad

Die seit Tagen andauernde Hitzewelle auf Mallorca will einfach nicht nachlassen. Am Dienstag (1.8.) lagen die Temperaturen auf der Insel erneut knapp unter 40 Grad. Die Meteorologen haben die Wetterwarnung wegen der anhaltenden Hitze bis mindestens Freitag (4.8.) verlängert. Für Mittwoch gilt die Warnstufe Orange, Donnerstag und Freitag die Stufe Gelb.

Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen



So heiß war es auf Mallorca

Die höchsten Werte wurden in den vergangenen Stunden in Son Servera gemessen. Am Dienstag stieg die Temperatur auf 38,5 Grad im Schatten an. Die Wetterstation am Flughafen Palma de Mallorca zeigte 38,2 Grad an. Die Thermometer in der Innenstadt, in der sich die Straßen und Gebäude besonders aufheizen, zeigten noch höhere Werte, die aber nicht in die offiziellen Statistiken aufgenommen werden.

In Sa Pobla kletterte die Quecksilbersäule auf 37,6 Grad an der Balearen-Universität UIB auf 37,5 Grad. In Marratxí (37,3 Grad), Llucmajor (37,2 Grad) und Porreres (37,2 Grad) war es fast ebenso heiß.

Das erwartet Sie an den kommenden Tagen