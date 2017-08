Ein Müllwagen in Palma de Mallorca reißt Stromkabel runter und fängt Feuer

Ein mit Altpapier beladener Lkw der Müllabfuhr in Palma de Mallorca hat am Dienstagnachmittag (1.8.) Feuer gefangen, nachdem der mit dem Hebearm des Wagens an einer Stromleitung hängengeblieben war. Die Enden des gekappten Kabels berührten den Boden. Dabei entstanden Funken, die das Altpapier in Brand setzten.

Der Unfall ereignete sich im Carrer Francesc Martí i Mora. Aufgrund des funkenschlagenden Stromkabels sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug der Stadtwerke Emaya. /tg