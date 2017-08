17-Jähriger aus Artà nach Messer-Attacke schwer verletzt

Ein junger Mann ist nach einer Messer-Attacke in Artà im Nordosten von Mallorca auf die Intensivstation des Landeskrankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert worden. Die Umstände des Angriffs auf den 17-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag (3.8.) blieben zunächst unklar.

Zu dem Vorfall kam es gegen 2.30 Uhr im Carrer Can Sard, außerhalb des Ortskerns. Ein Ambulanzwagen wurde alarmiert, die Guardia Civil wurde vorstellig. Die Beamten nahmen kurz darauf einen Anwohner fest, der mehrfach auf das Opfer eingestochen haben soll. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" suchte er nach der Attacke seine Ex-Freundin auf und gestand die Tat. /ff