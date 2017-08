Alarm am Flughafen Mallorca: Rauch an Bord einer Maschine aus Wien

Wegen Rauch an Bord eines eintreffenden Flugzeugs hat der Airport Palma de Mallorca am Mittwoch (2.8.) die Rettungskräfte alarmiert. Der aus Wien anfliegenden Maschine wurde Priorität eingeräumt, drei Krankenwagen standen an der Piste bereit. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich laut Notrufzentrale gegen 13.45 Uhr. Die Flugsicherheit gab der Landung Vorrang und ließ das Flugzeug sofort evakuieren. Dabei kam es anscheinend zu keinen weiteren Zwischenfällen. Zur Ursache der Rauchentwicklung wurde zunächst nicht bekannt. /tg