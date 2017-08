Hitzewelle: Mallorca läuft Andalusien (fast) den Rang ab

Die Wetterfrösche auf Mallorca kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus: Wie eine Grafik der staatlichen Wetteragentur Aemet belegt, ist es auf den Balearen derzeit so heiß wie an kaum einem anderen Ort in Spanien. Fünf der zehn höchsten Temperaturen wurden am Donnerstag (3.8.) auf den Balearen gemessen. Das ist sehr ungewöhnlich: Normalerweise ist es auf den Inseln längst nicht so heiß wie etwa in Andalusien.



Erschwerend kommt hinzu: In den Nächten ist es kaum kühler. Statt wie üblich draußen zu sitzen, verkriecht man sich mittlerweile lieber in die gemeinhin kühleren Wohnungen oder Hotelzimmer. Bei nächtlichen Tiefstwerten von 32,4 Grad etwa in Port de Pollença ist man dort besser aufgehoben. So heiß war es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag:





Allerdings scheint der Höhepunkt der Hitzewelle so gut wie überschritten: Für Freitag (4.8.) wechselt die Hitze-Warnstufe von Aemet von vielerorts auf Mallorca Orange auf inselweit Gelb. Mit anderen Worten: Es ist ein klein wenig weniger heiß.Statistiken darüber, ob in den vergangenen Tagen sämtliche Hitzerekorde gebrochen wurden, gibt es noch nicht. Aemet veröffentlicht diese Zahlen immer mit etwas Verzug.So wurde am Donnerstag zunächst diebekannt gegeben. Demnach lag die Durchschnittstemperatur im abgeschlossenen Monat auf Mallorca bei 25,8 Grad, das sind 0,8 Grad über dem langjährigen Durchschnitt.Liebe Leserinnen und Leser: Selbst wenn Sie sich über das schöne Wetter freuen, beachten Sie bitte die Risiken für Ihre Gesundheit! Meiden Sie die Sonne in den Mittags- und Nachmittagsstunden! Trinken Sie ausreichend Wasser ! Meiden Sie Alkohol - und sonstige Exzesse!