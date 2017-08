Das Ende der Hitzewelle auf Mallorca rückt näher

Die schon seit Tagen anhaltende Hitzewelle auf Mallorca mit extrem heißen Tagen und unerträglich warmen Nächten scheint langsam zu Ende zu gehen. Während am Samstag (5.8.) noch einmal 37 Grad erreicht werden, und das bei einer Nachttemperatur von durchschnittlich 26 Grad, sollen die Werte am Sonntag nicht so extrem ausfallen. Bei einem spürbar stärker werdenden Nordostwind sind "nur" noch 33 Grad drin. Nachts werden zwei Grad weniger gemessen, nämlich 24 Grad. Das sorgt weiterhin für unangenehmes Schwitzen und das Bedürfnis, zwischendurch mal in die Badewanne zu steigen.

Wer am Samstag vor die Tür oder ins 27 Grad warme Meerwasser geht, sollte bedenken, dass wie in den vergangenen Tagen örtlich die Warnstufe Orange gilt: Diesmal betrifft dies die West, Südwest- und Südküste der Insel.



Am Donnerstag war es so heiß wie noch nie während der anhaltenden Hitzewelle: In Sa Cabaneta wurden 42,5 Grad gemessen.

Bei Maximalwerten um 34 Grad beginnt die neue Woche nicht so extrem wie die Vorwoche. Bei zeitweise böigem Wind aus unterschiedlichen Richtungen und wie üblich viel Sonne sollen am Mittwoch sogar "nur" 29 Grad erreicht werden – ein Labsal verglichen mit den vergangenen Tagen und Nächten. /it