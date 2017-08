30 Urlauber unterzeichnen Manifest gegen Hotel

Sie kommen aus Barcelona, Valencia, Jaen, Badajoz oder Madrid und wollten eine schöne Zeit in Cala Millor verbringen. Doch ihr Hotel, das Vista Blava Elegance, brachte sie auf die Palme. Sie versammelten sich an Samstag (5.8.) demonstrativ vor dem Domiziel, um gegen den schlechten Service des Drei-Sterne-Hotels zu protestieren.

Niemand fühle sich zuständig für die Umstände, unter denen sie Urlaub machen müssen. Antonio Moreno, einer aus der Gruppe der Touristen, beklagt sich über die hohen Temperaturen im Hotel. Im Speisesaal würden 34 Grad herschen, eine Urlauberin hätte dort einen Hitzeschlag erlitten und musste ärztlich versorgt werden. Vom Hotel fühlte sich niemand zuständig. Nachts könne man wegen der hohen Temperaturen nicht schlafen, so Moreno. Auch das Essen sei kaum genießbar. Eine Frau hatte um saubere Handtücher gebeten und schmutzige mit Flecken bekommen.

Überall würde Unordnung herrschen, ständig würden an der Bar und an der Rezeption Schilder stehen, die darauf hinweisen würden, dass man in 10 Minuten zurück sei, aber selbst nach einer halben Stunde des Wartens würde niemand kommen. Auch würden kaputte und tropfende Wasserleitungen in den Zimmern nicht repariert werden.

Auf Nachfragen der MZ hieß es, dass am Sonntag die Zentrale geschlossen und kein Verantwortlicher zugegen sei. /lk