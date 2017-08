Diebesgut in den Dünen: Polizei fasst Langfinger am Es Trenc-Strand auf Mallorca

Was man am Strand so dabei hat: Geldbörsen, Handys und Autoschlüssel.

Drei mutmaßliche Taschendiebe hat die spanische Guardia Civil am Es Trenc-Strand von Mallorca gefasst. Sie sollen die Taschen der Badegäste geplündert haben, während sich die Urlauber im Wasser aufhielten. Anschließend versteckten sie die Beute in den Dünen, um sich damit am Ende des Raubzugs aus dem Staub zu machen.

Die am Strandabschnitt sa Salinera tätigen Diebe warteten den Moment ab, in dem die Badegäste ins Wasser gingen, schnappten sich die Taschen und liefen damit weg. Das Diebesgut brachten sie in ein Versteck in den Dünen. Die Polizei fasste die drei Verdächtigen, als sie den Tatort im Linienbus verlassen wollten und stellten bei ihnen einen Teil der Beute fest. Nach einer intensiven Suche fanden die Beamten auch die übrigen als vermisst gemeldeten Stücke im Dünen-Versteck der mutmaßlichen Diebe. /tg