Feuerwehr löscht Brand in Großwäscherei bei Santa Ponça

Einen Brand in einer Großwäscherei im Gewerbegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça hat die Feuerwehr Mallorca am Sonntag (6.8.) gelöscht. Es entstand großer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.

Das Feuer entstand aus bislang ungeklärter Ursache gegen 4 Uhr am Sonntag in einer Halle des Carrer Valencia in dem im Südwesten der Insel gelegenen Gewerbegebiet. Die Ortspolizei der Gemeinde Calvià , die Guardia Civil sowie Einheiten der Feuerwehr aus Calvià und Llucmajor eilten zum Einsatzort. Die Halle brannte größtenteils aus. Gegen 7.30 Uhr war der Brand gelöscht. /tg