Es geht runter mit den Temperaturen auf Mallorca

Ein Traum in Weiß, Blau und Grün: Die Cala Romántica am Montagnachmittag (7.8.). Foto: MZ-Webcam

Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Nur noch am Dienstag (8.8.) wird es auf Mallorca mit 35 Grad richtig heiß, dann gehen die Höchsttemperaturen nach unten. Am Mittwoch werden nur noch 31 Grad erreicht. Es bewölkt sich dann zunehmend bei einem teils sogar starken Ostwind, und die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 55 Prozent. Am Dienstag gilt noch im Innern von Mallorca die Warnstufe Gelb, danach ist Schluss damit.

Der Donnerstag wirkt mit Maximalwerten von nur noch 27 Grad fast herbstlich, und nachts werden die Menschen bei 18 bis 19 Grad wieder besser schlafen können. Zum Wochenende hin soll es nicht mehr so stark winden und wieder etwas heißer werden. Tropennächte werden aber nicht mehr erwartet.

Die Temperatur des Meerwassers ist recht unterschiedlich: Während es am Strand von Playa de Muro lediglich 26 Grad warm ist, wurden vor Cala Major und Cala Santanyí fast unangenehm warme 29 Grad gemessen. /it



