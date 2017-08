Rote Flagge: Urlauber an der Playa de Muro vor dem Ertrinken gerettet

Die Rettungsschwimmer auf Mallorca haben einen ausländischen Badegast, der am Sonntag (6.8.) trotz Roter Flagge an der Playa de Muro ins Meer gegangen war, vor dem Ertrinken gerettet.

Zu dem Badeunfall kam es gegen Mittag am Abschnitt Playa dels Capellans. Der laut MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" 65 Jahre alte Mann war von einer Unterströmung erfasst worden und konnte gerade noch an Land gebracht werden. Die Sanitäter konnten ihn wiederbeleben. In ernstem Zustand wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

An der Playa de Muro treten immer wieder gefährliche Unterströmungen auf, die von Badegästen unterschätzt werden. Bei Roter Flagge gilt absolutes Badeverbot.

Unterströmungen: Was tun im Notfall?