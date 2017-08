Gewitter und hohe Wellen im Nordosten: Warnstufe Gelb auf Mallorca

Die Palme biegt sich fast: Wolken und Sonne am Mittwochvormittag (9.8.) in Port d´Alcúdia.

Der Wind auf Mallorca hat aufgefrischt und die Richtung gewechselt. Aus dem Nordosten weht am Mittwoch eine zuweilen starke Brise, die die Höchsttemperatur auf "nur" noch 30 Grad herunterdrückt. Der Wind bringt allerdings auch Wolken, so dass es bereits in der Nacht zum Donnerstag (10.8.) örtlich regnen kann.

Bis zum Donnerstagmittag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf 90 Prozent, die Maximalwerte liegen bei nur noch 26 Grad. Im Norden und Nordosten von Mallorca gilt wegen Gewittern, Regens und hohen Wellengangs Warnstufe Gelb. Ab Donnerstagnachmittag stellt sich wieder das gewohnte Sonnenwetter ein, wenn auch mit Werten zum Teil unter 30 Grad.

Nachts lässt es sich deutlich besser schlafen, die Temperaturen sacken bis auf weiteres unter die 20-Grad-Grenze. Eine weitere Hitzewelle ist bislang nicht in Sicht.

Am Dienstag waren noch sehr hohe Werte auf Mallorca gemessen. Am heißesten war es in Calviá:

Das Baden im Meer ist im Augenblick eine reine Wonne: Die Temperatur des Wassers ist recht unterschiedlich: Während es am Strand von Playa de Muro "nur" 26 Grad warm ist, wurden jüngst vor Cala Major und Cala Santanyí fast unangenehm warme 29 Grad gemessen.



