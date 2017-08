Antikes Hostal in Palma wird renoviert

Das ehemalige Hostal Baleares in Palma de Mallorca hat bereits bessere Tage gesehen

Das ehemalige Hostal Balears im Stadtteil Pere Garau von Palma de Mallorca, das erst vor Kurzem in den Katalog schützenswerter Gebäude aufgenommen worden ist, wird renoviert. Vor allem die Fassade soll sicherer werden – vor allem die Balkone seien in einem schlechten Zustand und liefen Gefahr, abzustürzen, so das Rathaus.

Blaue Auffangnetze zieren derzeit das Gebäude, das einst eine der beliebtesten Pensionen beherbergte und bereits seit mehr als 30 Jahren geschlossen ist. Bereits im November 2015 hatten sich größere Stücke Putz von der Wand gelöst und dadurch sowohl die Denkmalschutzbehörde Arca als auch den ansässigen Nachbarschaftsverband in Alarmbereitschaft versetzt. Was langfristig mit dem Gebäude geschehen soll, ist noch unklar. Anwohner fordern einen Kulturtreff oder ein Bürgerzentrum.

Das Gebäude des ehemaligen Hostal Baleares stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bietet einen Blick über die hochfrequentierte Plaça de las Columnas. /somo