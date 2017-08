Der Kampf gegen Party-Exzesse

Nachtleben in Magaluf auf Mallorca.

Nachtleben in Magaluf auf Mallorca. Foto: Fernández

Die Urlaubersaison auf Mallorca ist in vollem Gange und wie jedes Jahr stapeln sich vor allem am "britischen Ballermann" die Beschwerden über die Party-Exzesse der Trinkurlauber. Die Gemeinde Calvià greift härter durch den je.

Allein in den Vergangenen Monaten habe die Ortspolizei 114 Mahnungen wegen Ruhestörung gegen Unternehmer und Privatpersonen ausgesprochen, in 53 Fällen kam es sogar zu Anzeigen. Auch die Lärmmessgeräte in den Bars und Diskotheken werden immer wieder kontrolliert, berichtet das Rathaus.

Generell sind Ortspolizei, Guardia Civil und Mitarbeiter des Gesundheits- sowie Tourismusministeriums an der Partymeile im Südwesten von Mallorca praktisch im Dauereinsatz. Gegen aufmüpfige Hotel- oder Lokalbetreiber wurden in diesem Jahr 46 Anweisungen zur Einstellung der Betriebe ausgesprochen, 27 davon sind bereits in kraft.

Auch der Jugendschutz steht im Fokus der Sicherheitskräfte. 1.500 Euro müssen Wirte oder Supermarktbereiber zahlen, wenn sie Minderjährigen Alkohol verkaufen. Die Urlauber selbst werden in diesem Jahr ebenfalls immer häufiger belangt: Durchschnittlich 28 Anzeigen pro Tag werden derzeit gegen Partytouristen gestellt, die mit durch unzivilisiertes Verhalten gegen die "Benimm-Regeln" vor Ort verstoßen. /somo