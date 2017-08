Feuer in Palmas Markthalle de l´Olivar zerstört Sushi-Stand

Einen nächtlicher Brand im Mercat de l'Olivar in der Altstadt von Palma de Mallorca hat in der Nacht auf Sonntag (13.8.) den Sushi-Stand der beliebten Markthalle zerstört. Die Feuerwehr geht von einem Kurzschluss in einer Kühlkammer als Brandursache aus.

Das Feuer war gegen 1 Uhr morgens in der Fischabteilung der Markthalle ausgebrochen. Ein großes Aufgebot der Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und arbeitete anschließend mehrere Stunden daran, den Rauch aus der Halle zu pumpen. /tg