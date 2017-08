Hochsommer auf Mallorca: Warnstufe Gelb und Saharastaub in der Luft

Milchiger Himmel über dem Strand von Can Pastilla.

Milchiger Himmel über dem Strand von Can Pastilla. Foto: MZ-Webcam

Wegen Temperaturen um die 36 Grad gilt am Dienstag (15.8.) im Inselinnern von Mallorca und an der Südküste die Warnstufe Gelb. Bei lediglich ein paar Wolken scheint die Sonne vom Himmel, es weht nur ab und zu ein leichter Wind aus östlichen Richtungen. Wegen eines hohen Gehalts von Saharastaub ist der Himmel milchig.

So heiß soll es laut der Prognose des Wetterdienstes Aemet bis Freitag (18.8.) bleiben. Erst am Wochenende sollen die Temperaturen wieder auf Normalniveau, sprich 32 Grad, sinken. Nachts ist es anders als vergangene Woche erneut unangenehm warm: Die Werte pendeln zwischen 22 und 23 Grad.

Ein Bad im Meer wird nicht so recht Abkühlung verschaffen: Die Temperatur des Wassers beträgt an fast allen großen Stränden der Insel bereits 27 bis 28 Grad. /it