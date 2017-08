Es bleibt nicht mehr lange so heiß auf Mallorca

Viel Sonne und wenige Wolken am Mittwochvormittag (16.8.) in Port de Pollença.

Foto: MZ-Webcam

Die Tage der erneuten Hitzewelle auf Mallorca sind gezählt. Nur noch bis spätestens Freitag (18.8.) werden laut dem Wetterdienst Aemet Höchsttemperaturen um 35 bis 36 Grad sowie Nachtwerte um 22 bis 23 Grad erreicht. Trotz der andauernden Hitzewelle gilt auf Mallorca momentan keine Warnstufe. In der Nacht zum Mittwoch fiel das Schlafen wegen der hohen Temperaturen schwer:

Am Samstag jedoch soll der Nordostwind gehörig auffrischen und die Temperaturen drücken. Nach 34 Grad sollen am Sonntag "nur" noch 33 Grad erreicht werden. Besonders angenehm wird es nachts bei Werten lediglich bei 18 bis 19 Grad.

Ein Bad im Meer wird nicht so recht Abkühlung verschaffen: Die Temperatur des Wassers beträgt an fast allen großen Stränden der Insel 27 bis 28 Grad. /it