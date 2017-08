Ermittlungen nach Leichenfund in Waldstück bei Son Vida

In einem Waldstück in der Nähe des Villenviertels Son Vida in Palma de Mallorca ist am Donnerstag (17.8.) die verkohlte Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden. Die Nationalpolizei auf Mallorca hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt in der Umgebung Spuren auf.

Auf die Leiche stießen Einsatzkräfte der Feuerwehr am Morgen, nachdem Anwohner eine Rauchsäule neben einem Weg gemeldet hatten. Sie gingen zunächst von einem Waldbrand aus. Das örtlich begrenzte Feuer loderte noch, als die Feuerwehr eintraf. Die Todesumstände waren zunächst völlig unklar. /ff