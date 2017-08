Magaluf: Weg mit den Schnapsflaschen im Schaufenster

Ein weiterer Schritt gegen den Sauftourismus auf Mallorca. In der britischen Partyhochburg Magaluf und im Rest der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel, ist es seit Donnerstag (17.8.) verboten, Alkohol in den Schaufenstern und Auslagen der Geschäfte zu bewerben. Gleichzeitig werden Spaßautomaten à la "Hau den Lukas" aus dem öffentlichen Raum verbannt. Nur für Automaten mit offizieller Genehmigung gilt eine Schonfrist bis Ende des Jahres.

Mit der städtischen Verordnung und weiteren Maßnahmen will das Rathaus den Exzessen an dem Küstenabschnitt nach und nach beikommen. Dazu verhandelt Bürgermeister Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) auch mit Hoteliers und Barbesitzern, alkoholische Getränke aus All-Inclusive-Angeboten auszunehmen und die sogenannten "Happy hours" in den Bars zu reduzieren. "Wir können einem Urlauber nicht 17 Stunden am Tag gratis Alkohol verabreichen und dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil so viele Betrunkene durch die Straßen ziehen", lautet die Devise von Rodríguez. /tg