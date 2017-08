Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Palma de Mallorca

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht auf Freitag (18.8.) in Palma de Mallorca tödlich verunglückt. Informationen des Rettungsdienstes zufolge starb der Mann an seinen Verletzungen, nachdem er gegen eine Laterne am Carrer Eusebi Estada geprallt war.

Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr morgens dicht am Festplatz Son Fusteret. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er verstarb am Unfallort. /tg