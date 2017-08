Polizei nimmt Schweizer mit Phantasiepass fest

Beamte der spanischen Nationalpolizei auf Mallorca haben einen Schweizer festgenommen, der sie mit einem Phantasiepass aus Malta narren wollte.

Der Mann war einer Mitteilung vom Freitag (18.8.) zufolge von der Ortspolizei in Andratx zitiert worden, bei der er sich als Diplomat des kleinen Inselstaates ausgegeben hatte. Die Beamten zweifelten die Echtheit des Reisepasses an, was von Experten der Nationalpoleizei dann auch eindeutig bestätigt wurde.

Der Pass sieht auf den ersten Blick echt aus und identifiziert den Schweizer als Mitglied des Malteser-Ordens. Dieser verfügt tatsächlich über eigene Pässe. /it