Nach Anschlag in Barcelona: Spanien behält Terrorwarnstufe 4 bei

Innenminister Zoido gab am Samstag (19.8.) bekannt, dass Spanien die Terrorwarnstufe nicht erhöht. Foto: DM

Spanien wird die Terrorwarnstufe nach dem Anschlag in Barcelona nicht von vier auf die höchste Stufe anheben. Das gab Innenminister Juan Ignacio Zoido am Samstag ( 19.8.) in Madrid nach einem Treffen mit den Vertretern der wichtigsten Anti-Terror- und Sicherheitseinheiten des Landes bekannt.

Dennoch werde man insbesondere Touristenzentren und Großveranstaltungen intensiver schützen. Auch die Reaktionsfähigkeit bei einem Anschlag solle verbessert werden. Zudem werde soll die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Polizei- und Anti-Terror-Einheiten verstärkt werden, um die Prävention von Anschlägen zu verbessern.



Die Entscheidung, die Terrorwarnstufe nicht auf fünf zu erhöhen sei darin begründet, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass ein Anschlag akut bevorsteht, so der Innenminister. Stufe fünf würde bedeuten, das Militär auf die Straße zu schicken.



Schweigeminuten am Freitag auf Mallorca:

In Palma wurde am Freitag (18.8.) auf den Anschlag in Barcelona reagiert. In verschiedenen, vielbesuchten Orten, wurden LKW-Sperren aufgestellt. /pss