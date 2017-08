Feuerwehr in Palma de Mallorca kritisiert LKW-Sperren

Die Feuerwehr in Palma de Mallorca hat kritisch auf die LKW-Sperren reagiert, die am Freitag (19.8.) nach dem Terroranschlag in Barcelona an zentralen Punkten der Stadt aufgestellt worden waren. Auf der Plaça Porta Pintada könne man nur mit kleinen Fahrzeugen durch die Sperren fahren, hieß es von der Einsatzleitung. "Die großen Laster und die Leiter passen nicht durch, sodass wir im Brand- oder in einem sonstigen Notfall nur schwer zum Einsatzort kommen könnten."

Auch die auf der Straße Sant Miquel aufgestellten Blumenkübel stellten eine Gefahr da. So könnten nicht mal Krankenwagen einen Einsatzort erreichen. Die Feuerwehr erinnerte in dem Zusammenhang an den vergangenen Juni, als eine Laterne einem deutschen Kind auf den Kopf fiel und ihn schwer verletzte.

Die Feuerwehr drückte die Hoffnung aus, dass die eingerichteten Sperren provisorisch seien. Als Lösung wünsche man sich ferngesteuerte Poller, die im Falle eines Einsatzes von der Feuerwehr selbst bedient werden können. Solche Poller sind bereits an anderen Punkten der Stadt angebracht. /pss