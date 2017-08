Zwei Brände vernichten knapp vier Hektar Wald in Andratx

Zwei Waldbrände haben die Feuerwehr in der Gemeinde Andratx auf Mallorca am Samstag (19.8.) beschäftigt. Der erste war in der Nähe von Sant Elm gegen 13 Uhr ausgebrochen. Anwohner meldeten eine Rauchsäule im Waldgebiet Puig d'en Trobat. Die Feuerwehr und das Naturschutzinstitut Ibanat eilten mit vier Flugzeugen, zwei Hubschraubern und 23 Mann am Boden zum Einsatzort. Auch Guardia Civil und Ortspoliziei sowie ein Krankenwagen waren zugegen.

Als das Feuer zwei Stunden später unter Kontrolle war, wurde ein weiteres in 500 Meter Entfernung auf dem Puig d'en Basset gemeldet. Die Abfolge der Brände lässt darauf schließen, dass die Feuer mit Absicht gelegt wurden. Die Guardia Civil leitete Ermittlungen wegen Brandstiftung ein. Beide Feuer konnten noch am Nachmittag unter Kontrolle gebracht werden. Am Puig d'en Trobat wurden 3,2 Hektar Wald vernichtet, am Puig d'en Basset war es etwas mehr als ein halber Hektar. /pss