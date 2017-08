Nach Anschlag von Barcelona: Polizei tötet Terror-Verdächtigen

Vier Tage nach dem Terroranschlag von Barcelona ist am Montagnachmittag (21.8.) ein Terrorverdächtiger von der Polizei niedergestreckt worden, bei dem es sich um den Haupttatverdächtigen Younes Abouyaaquoub handeln soll. Der Verdächtige sei getötet worden, twitterten die Mossos D'Esquadra, die katalanische Regionalpolizei, kurz nach 17 Uhr. Laut spanischen Medien und der Nachrichtenagentur Efe handelt es sich um Abouyaaquoub. Der Zugriff erfolgte in Sant Sadurní d´Anoia in der Region Barcelona. Ein Sprengstoffgürtel, den der Mann trug, erwies sich als unecht.

Der junge Mann wird beschuldigt, mit einer Kamikaze-Fahrt über den Prachtboulevard Las Ramblas am Donnerstag (17.8.) den Tod von 13 Menschen verursacht und mehr als hundert Personen verletzt zu haben. Er war europaweit gesucht worden, obwohl die Ermittler keine Indizien dafür sahen, dass er das Land verlassen haben könnte.

Unterdessen korrigierten die Behörden die Opferzahl noch einmal nach oben. Offiziell zu den 15 Toten der Attentate von Barcelona und Cambrils wird nun auch ein Mann gezählt, der am Donnerstag nach der Terrorfahrt offenbar von Abouyaaquoub erstochen wurde, als dieser auf seiner Flucht den Wagen des Mannes an sich riss. Von den auf den Ramblas überfahrenen Passanten wurden am Montag noch rund 50 in Krankenhäusern behandelt.

Nach dem Terroranschlag von Barcelona waren auch auf Mallorca die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verstärkt worden. An Einfahrten zu zentralen Einkaufsstraßen in Palma de Mallorca waren LKW-Sperren aufgestellt worden, die die Feuerwehr umgehend kritisierte, weil sie im Brandfall die Hindernisse nicht passieren könne. /jk