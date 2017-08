Es wird langsam wieder heißer auf Mallorca

Nach einigen nicht allzu extrem heißen Tagen gehen die Temperaturen auf Mallorca wieder in die Höhe. Zunächst werden am Dienstag und Mittwoch (22./23.8.) "nur" 32 Grad bei angenehmen Nachtwerten um 18 bis 19 Grad erreicht, so wie bereits am Wochenende (19./20.8.):

Doch ab Donnerstag wird's wieder heißer. Dann soll laut der Prognose des Wetterdienstes Aemet wieder die 35-Grad-Grenze geknackt werden, und nachts dürfte das Schlafen bei 22 Grad wieder schwerer fallen.



Die ganze Zeit über scheint die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel, der Wind weht schwach bis manchmal böig aus südlichen Richtungen.

Die Meerestemperatur schafft nicht so recht Abkühlung, sie liegt inzwischen bei 27 bis 28 Grad. /it