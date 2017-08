Das Plastik im Meer verteilt sich über die Küsten von Mallorca

Das Plastik ist überall. So lässt sich die Studie zusammenfassen, die das spanische Meeresforschungsinstitut (IEO) in den Gewässern rund um die Balearen durchführt. Die Messungen an den verschiedenen Stellen vor der Küste zeige "keines der untersuchten Küstengebiete frei von Mikro- oder Makropartikeln von Plastik ist".

Dabei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse einer Studie, deren endgültige Auswertung für September erwartet wird, erklärt die Projektleiterin Montserrat Compa. Mit der Studie solle nicht nur die Verteilung sondern auch die Herkunft der Plastikpartikel untersucht werden. Über Wochen hinweg entnahmen die Forscher an verschiedenen Stellen rund um die Inseln Wasserproben. Darunter gehören die Küstengebiete von Sóller, Palma, Andratx, Colònia de Sant Jordi, C'an Picafort, Cala Ratjada und Cala d'Or.

Die Mikropartikel des Plastiks stammen zumindest teilweise vom Abrieb der Fischernetze, während kleinteilige Plastikschnipsel durch das Zersetzen des im Meer schwimmenden Plastikmülls entstünden.

Erst im Juni hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace in einer großen Kampagne auf die Plastik-Verschmutzung im Mittelmeer hingewiesen. Mit Riesenmüll auf dem Wasser und der Präsenz des Schiffs "Rainbow Warrior" im Hafen von Palma machte die Organisation auf die Gefahren für die Umwelt aufmerksam.