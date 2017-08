Polizei zerschlägt weitere Rolex-Bande auf den Balearen

Nach der Festnahme von Mitgliedern einer auf teure Uhren spezialisierten Bande auf Mallorca vor etwa drei Wochen ist der spanischen Nationalpolizei auf Ibiza jetzt ein Schlag gegen eine zweite Bande gelungen. Dabei konnten die Beamten laut einer Mitteilung vom Montag (21.8.) zwei Uhren im Wert von 50.000 und 8.000 Euro sicherstellen. Fünf Verdächtige wurden festgenommen – drei, darunter eine Frau, im Hafen von Barcelona, und zwei auf Ibiza.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um junge Italiener aus dem Raum Neapel. Die in Barcelona festgenommenen mutmaßlichen Täter wollten auf einer Fähre nach Italien ausreisen und hatten zwei teure Uhren bei sich. Die Bandenmitglieder gingen sehr gewalttätig gegen ihre Opfer vor und scheuten nicht davor zurück, sie zu verletzen. Sie näherten sich ihnen in der Regel mit Motorrollern, die sie neben den Opfern stoppten. Ein Täter sprang herunter und entwendete die Uhr.

Die Nationalpolizei hatte bereits Ende Juli auf Mallorca neun Personen festgenommen, die bei Raubüberfällen wertvolle Markenuhren gestohlen haben sollen. Die Verdächtigen sollen seit dem 17. Juli unter anderem in Palma de Mallorca aktiv gewesen sein. Mehrere Opfer hatten sich in den vergangenen Wochen auch bei der MZ gemeldet. Ermittelt wird gegen die Festgenommenen wegen mindestens neun Diebeszügen auf Mallorca. /it